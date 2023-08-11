Проезд на трамвае из Екатеринбурга до Верхней Пышмы подорожает до 40,5 рублей

Проезд на трамвае №333, который следует по маршруту Екатеринбург — Верхняя Пышма, с 14 августа подорожает на два руб. Об этом сообщили в Telegram-канале «Верхнепышминского трамвая».

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По данным компании, минимальная стоимость поездки на «Львенке» составит 23 руб., промежуточный тариф будет стоить 31,5 руб., а максимальный — 40,5 руб.

Напомним, трамвайная линия между Екатеринбургом и Верхней Пышмой прекратила свою работу до 13 августа. Это связано с врезкой строящегося трамвайного депо в дорожную сеть, его открытием и запуском.

Полина Хабарова

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