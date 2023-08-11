В Первоуральске велосипедиста сбило оторвавшимся от машины колесом

В Первоуральске (Свердловская область) у автомобиля Daewoo Nexia во время движения отлетело колесо и сбило проезжающего по тротуару велосипедиста. Об этом сообщили в Telegram-канале региональной ГИБДД.

По данным ГИБДД, инцидент произошел около дома на Ленина, 154. Велосипедист с травмами различной степени тяжести доставлен в больницу. Сейчас медики оказывают ему помощь. Сотрудники ГИБДД установят обстоятельства ДТП.

Напомним, количество ДТП на магистралях и перекрестках Свердловской области в первом полугодии 2023 года снизилось почти в четыре раза.

Полина Хабарова

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