На Московско-Дунайской развязке завершили один из самых сложных этапов строительства

В Санкт-Петербурге на строительстве Московско-Дунайской развязки подрядная организация ПО «Возрождение» завершила монтаж двух укрепленных балок пролетного строения будущего путепровода через улицу Ленсовета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Смольного Фото: Пресс-служба Смольного

Как пояснили в пресс-службе Смольного, блоки массой по 60 тонн на площадку были привезены специальным тралом. Монтаж балок выполнялся с помощью двух мощных кранов.

В общей сложности на Московско-Дунайской развязке смонтировано уже более 4 тыс. тонн металлоконструкций. Строительные работы на объекте протяженностью 1,5 км идут в соответствии с графиком, подчеркнули в городской администрации. Завершить строительство намерены в 2024 году.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в августе прошлого года губернатор Петербурга Александр Беглов увеличил стоимость контракта на строительство Московско-Дунайской развязки с 8,1 до 10,5 млрд рублей.

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