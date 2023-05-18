Воронежца приговорили к трем годам колонии за ложное сообщение о «подрыве» Крымского моста

Коминтерновский райсуд Воронежа вынес 36-летнему жителю Воронежа, обвиняемому в заведомо ложном сообщении об акте террторизма (ч.3 ст. 207 УК РФ). Ему назначено три года лишения свободы в исправительной колонии общего режима, сообщили в суде. Имя осужденного не раскрывается.

Суд установил, что 22 октября 2022 года он, будучи в состоянии опьянения, сообщил на номер 112 о том, что на следующий день якобы будет взорван Крымский мост. Этим он «отвлек силы правоохранительных органов и служб, которые призваны оказывать помощь в экстремальных ситуациях, дестабилизируя деятельность органов власти». Подсудимый признал вину.

Олег Мухин

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