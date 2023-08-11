В Екатеринбурге на станции Шарташ установили первый в стране модульный вокзал

Первый в России модульный вокзал установили в июле в Екатеринбурге. Как сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги (СвЖД), за три недели его посетили более 20 тыс. пассажиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Пресс-служба Свердловской железной дороги Фото: Пресс-служба Свердловской железной дороги Следующая фотография 1 / 2 Фото: Пресс-служба Свердловской железной дороги Фото: Пресс-служба Свердловской железной дороги

По данным СвЖД, здание состоит из семи секций, его общая площадь составляет 92 кв.м., а зал ожидания — 51 кв.м. «При необходимости площадь помещений и количество посадочных мест могут быть увеличены за счет дополнительных модулей»,— сказано в сообщении.

Конструкция павильона учитывает потребности маломобильных пассажиров. На входе установлен пандус, а билетная касса оборудована пониженным прилавком, зоны обслуживания посетителей оснащены индукционной петлей. Туалет обустроен с соблюдением требований доступности для граждан с ограниченными возможностями здоровья.

Напомним, СвЖД построила на станции ВИЗ в Екатеринбурге пешеходный мост. Он имеет три схода: один к островной платформе для выхода пассажиров к поездам, а два других — для безопасного сквозного прохода жителей микрорайона Заречный.

Полина Хабарова

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