СвЖД построила в Екатеринбурге на ВИЗе пешеходный мост

Свердловская железная дорога (СвЖД) построила на станции ВИЗ в Екатеринбурге пешеходный мост. Как сообщили в пресс-службе СвЖД, он имеет три схода: один к островной платформе для выхода пассажиров к поездам, а два других — для безопасного сквозного прохода жителей микрорайона Заречный.

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Фасад моста украсили к 300-летию Екатеринбурга изображениями самых узнаваемых объектов города: Белая башня, здание мэрии, Храм на Крови и другими. Также на территории станции ВИЗ оборудован модульный туалетный комплекс, пешеходные дорожки и газоны. Старый мост, которому было около 70 лет, планируется снести.

Напомним, о планах строительства моста сообщалось в мае 2020 года. Тогда стало известно, что на строительство моста потратят около 154 млн руб.

Полина Хабарова

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