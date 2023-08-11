Инвесторы просят ЦБ не торопиться

Брокеры попросили Центробанк не ужесточать требования для квалифицированных инвесторов. С письмом к регулятору обратилась Национальная ассоциация участников фондового рынка из-за опасений, что новые правила могут затормозить его восстановление. Ранее в ЦБ заявили, что планируют повысить имущественный ценз для получения статуса квалифицированного инвестора с 6 млн руб. до 24 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Но сейчас для этого не лучшее время, уверен президент Национальной ассоциации участников фондового рынка Алексей Тимофеев, ведь это лишит биржу ликвидности:

«Мы не закончили еще спор с Банком России по существу целесообразности повышения требований к квалифицированным инвесторам. На наш взгляд, для этого оснований нет. Существующая в России концепция разграничения профессиональных и непрофессиональных игроков, финансовых инструментов, доступных одним и недоступных другим, вполне сбалансированная и соответствует тем рискам, которые население готово на себя брать, и уровню российского финансового рынка развития.

Но более очевидным, как нам кажется, является несвоевременность этих изменений. Сегодня нужно быть очень осторожными с решениями, которые могут привести к снижению ликвидности на российском финансовом рынке или затруднить его восстановление.

До тех пор, пока мы не добьемся восстановления его прежних объемов, нам не следует предпринимать никаких мер, которые могли бы этому помешать».

Несмотря на рост последних месяцев, фондовый рынок далеко не в лучшей форме, и ему необходимо восстановление, а не регулирование, согласен главный стратег финансовой группы БКС Вячеслав Смольянинов:

«Достаточно посмотреть на тот же самый индекс РТС в долларовом выражении, чтобы понять, что уровень 1000, на котором он сейчас находится, даже с учетом дивидендов далек от уровней 2008-2009 годов.

Кроме того, существуют глобальные требования, которые характерны для институциональных инвесторов. Для того чтобы частные инвесторы могли принимать участие в хедж-фондах, обычно нужны суммы все-таки в районе $10 тыс. Наверное, такой ориентир пока остается разумным».

Необходимость изменения требований Центробанк объяснял в том числе и санкциями: из-за них с блокировкой иностранных активов столкнулись 5 млн инвесторов. Задолженность клиентов перед брокерами достигла 2,5 млрд руб.

На этом фоне ужесточения оправданны, уверен глава инвесткомпании «Иволга капитал» Андрей Хохрин:

«Сейчас много возможностей для того, чтобы получить статус квалифицированного инвестора. Стоимость активов в 6 млн руб. тоже серьезно обесценилась. Раньше это было $200 тыс. Сейчас это $60 тыс. Мы размещаем облигации для "квалов", и я не вижу здесь разницы с размещением бумаг не для профессионалов ни по количеству заявок, ни по количеству спроса. С моей точки зрения, все это давно уравнялось друг с другом.

Если Банк России желает как-то оградить инвесторов от рискованных инструментов, чем он должен заниматься, то ему нужно ужесточать требования к квалифицированным инвесторам.

Я понимаю негатив брокеров, их лишают какой-то базы заработка. Но это тактика против стратегии: сегодня вы зарабатываете больше комиссии, завтра получаете больше проблем».

Между тем число квалифицированных инвесторов растет на фоне запрета на покупку бумаг эмитентов из «недружественных» стран для «неквалов». По оценкам ЦБ, в первом квартале этого года привилегированный статус получили почти 600 тыс. человек.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Иван Корякин