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Коммерсантъ FM
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Мойсес Кайседо показал ценовой рост

Он станет самой дорогой покупкой в истории Английской премьер-лиги

Самой дорогой сделкой в истории Английской премьер-лиги (АПЛ) в ближайшее время станет сделка, в центре которой оказался игрок, про чье существование еще пару лет назад мало кто знал. «Ливерпуль», потерявший в межсезонье некоторых лидеров средней линии, в день старта очередного чемпионата Англии согласовал трансфер 21-летнего эквадорского хавбека Мойсеса Кайседо из «Брайтона» стоимостью £111 млн. Впрочем, его предложение может перебить «Челси».

Мойсес Кайседо

Мойсес Кайседо

Фото: Lindsey Parnaby / AFP

Мойсес Кайседо

Фото: Lindsey Parnaby / AFP

О том, что «Ливерпуль» договорился с «Брайтоном» о трансфере Мойсеса Кайседо, сообщили все крупнейшие британские медиаресурсы. Договоренность подтвердил и тренер ливерпульцев Юрген Клопп. На пресс-конференции перед первой игрой клуба в очередном английском первенстве, в которой он в воскресенье на выезде встретится с «Челси», Клопп подтвердил, что «сделка согласована». Правда, и BBC, и The Guardian уточнили, что интрига в связи с ней остается. По их данным, еще один клуб не отказался окончательно от борьбы за Кайседо. Им является как раз ближайший соперник «Ливерпуля». Sky Sports утверждает, что в пятницу сам эквадорец «колебался» по поводу выбора. А некоторые издания предполагали, что «Челси» вот-вот ответит на ливерпульское предложение своим.

Чем бы ни закончилась эта борьба, главного она не изменит. Покупка Мойсеса Кайседо станет самой дорогой по стоимости в истории Английской премьер-лиги. Все источники утверждают, что «Ливерпуль» согласился заплатить «Брайтону» за эквадорского игрока £111 млн. Эта сумма на £4 млн превышает прежний рекорд. Его установил в рамках последнего зимнего трансферного окна все тот же «Челси», в то время лихорадочно скупавший на рынке игроков, не особенно заботясь об экономии. Выступавший за «Бенфику» аргентинец Энцо Фернандес, один из героев прошлогоднего чемпионата мира в Катаре, обошелся лондонцам в £107 млн.

Что же касается нынешнего летнего трансферного окна, то конкурировать по дороговизне с будущим переходом Мойсеса Кайседо способен лишь переход англичанина Джуда Беллингема из дортмундской «Боруссии» в «Реал». Мадридский клуб потратил на него, по версии Transfermarkt, €103 млн. Однако это лишь «базовая» часть трансфера. Ряд источников настаивает, что с учетом различных бонусов общая его стоимость, не исключено, превышает €130 млн.

Вдвойне любопытной историю с Мойсесом Кайседо делает биография игрока. Настолько стремительных взлетов в цене футболистов история футбола знает чрезвычайно мало.

Еще пару лет назад Кайседо был никому не известным юным игроком из эквадорского клуба «Индепендьенте дель Валле». В феврале 2021 года тот продал его «Брайтону», который, можно сказать, специализировался именно на инвестициях в неочевидные таланты за скромные £4 млн. Причем поначалу казалось, что закрепляться на топовом европейском уровне Кайседо придется долго. В основу «Брайтона» после переезда в Англию он не проходил, в лучшем случае наблюдая за его официальными матчами со скамейки запасных. А в августе 2021 года, перед закрытием трансферного окна, клуб отдал полузащитника, на которого не особенно рассчитывал, в аренду бельгийскому «Берсхоту».

Мойсесу Кайседо повезло, что «Брайтон» в позапрошлом сезоне вдруг столкнулся с нехваткой полузащитников. Уже зимой английская команда вернула его из аренды, и шансом Кайседо воспользовался идеально. Он прорвался в основу, открыл счет забитым в Англии голам, а в начале сезона предыдущего эксперты уже говорили о нем как о классном футболисте дефицитного амплуа — хавбеке, играющем box-to-box, то есть, по сути, по всему полю, от опорной зоны до передней линии.

Чемпионат мира в Катаре в конце прошлого года только повысил котировки Мойсеса Кайседо. Сборная Эквадора провела его без блеска, вылетев после группового этапа, но сам Кайседо заслужил неплохие отзывы, показав довольно зрелую и энергичную игру и отличившись во встрече с сенегальцами. Собственно, после того первенства стало ясно, что на эквадорца возник серьезный спрос со стороны грандов, а его агенты даже распространили заявление от имени футболиста, в котором он признавался, что хотел бы покинуть «Брайтон» ради перехода в клуб повыше калибром.

Правда, в то время речь все-таки не шла о суммах такого порядка, какую придется выложить за Мойсеса Кайседо его покупателю. Но их подняли обстоятельства. Мечтавший о нем «Челси», как известно, потерпел в прошлом сезоне сокрушительный провал, очутившись в чемпионате за пределами первой десятки. Но и для «Ливерпуля», считавшегося опасным конкурентом для фаворита «Манчестер Сити», он сложился неудачно. Итоговое пятое место прозрачно намекало на то, что клубу требуется хотя бы косметическая кадровая перестройка, добавка свежести составу. А особенно актуальной ее сделали потери, понесенные клубом в межсезонье. Команды из Саудовской Аравии переманили сразу двух важных для «Ливерпуля» игроков — Фабинью и Джордана Хендерсона. Причем они закрывали центральный участок в средней линии. Отчасти пробел ливерпульцы восполнили еще в июне — опять же благодаря умению «Брайтона» производить «апгрейд» футболистов. «Ливерпуль» приобрел у него аргентинца Алексиса Макаллистера за £35 млн, и эта цифра вполне соответствовала принципам Юргена Клоппа: тот всегда резко критиковал чересчур дорогие трансферы, считая их скорее вредными, чем полезными. Но вот в случае с Мойсесом Кайседо Клоппу пришлось принципами поступиться.

Алексей Доспехов

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