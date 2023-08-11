Троллейбус из Губернского микрорайона в центр Краснодара запустят в октябре

Троллейбусный маршрут №11, который свяжет Губернский микрорайон с центром Краснодара, планируют запустить уже в октябре этого года. Об этом на брифинге, посвященном повышению стоимости проезда в городском общественном транспорте до 40 руб., рассказал вице-мэр кубанской столицы Владимир Архипов.

По его словам, в 2023 году город закупит 60 новых троллейбусов, из которых 38 будут с увеличенным запасом автономного хода. После этого в Краснодаре планируют возродить троллейбусный маршрут №11, отмененный весной 2018 года. Ранее маршрут курсировал от улицы Восточно-Кругликовской (стадион «Краснодар») по улицам Школьной и Северной до Центрального колхозного рынка. Новый маршрут планируют пустить от Губернского микрорайона по улицам Восточно-Кругликовской, Школьной, Северной, Октябрьской и Мира до железнодорожного вокзала Краснодар-I.

Как сообщалось ранее, протяженность маршрута составит около 30 км. Из них более 13 км общественный транспорт будет ехать на автономном ходу.

10 июня этого года троллейбусный маршрут №4 был продлен от конечной остановки «Ул. Круговая» до Немецкой деревни по улице Красных Партизан и Западному обходу. Эту часть пути троллейбусы следуют на автономной запасе хода без соприкосновения с контактным проводом. Муниципальный общественный транспорт стал курсировать по Западному обходу впервые. Ежедневно на нем ездят 18 низкопольных машин, оснащенных кондиционерами. Новый электротранспорт имеет запас автономного хода 20 км. В троллейбусе установлено несколько камер. За счет тех, которые располагаются у основания штанг троллейбуса, водитель может дистанционно подключиться к линиям. Одной из особенностей нового транспорта является система «адресных дверей». Нажав на кнопку, пассажиры смогут сами открывать и закрывать двери в нужной части троллейбуса. Это позволит сохранять в салоне нужную температуру.

Василий Хитрых

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