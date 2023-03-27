Мэр Краснодара оценил новый троллейбус с увеличенным автономным ходом

Глава Краснодара Евгений Наумов осмотрел новый троллейбус с увеличенным автономным ходом. Новый транспорт оснащен современными системами и зарядкой для инвалидных электроколясок, сообщает пресс-служба администрации города.

«Новый транспорт можно описать двумя словами: достойно и современно. В ближайшее время получим еще 18 машин. После чего все они выйдут на 4-й маршрут, который продлят до Немецкой деревни», — отметил Евгений Наумов.

Новый электротранспорт имеет запас автономного хода 20 км. В троллейбусе установлено несколько камер. За счет тех, которые будут располагаться у основания штанг троллейбуса, водитель сможет дистанционно подключиться к линиям.

Директор МУП «КТТУ» Александр Грачев отметил, что одной из особенностей нового транспорта является система «адресных дверей». Нажав на кнопку, пассажиры смогут сами открывать и закрывать двери в нужной части троллейбуса. Это позволит сохранять в салоне нужную температуру.

Первые 20 троллейбусов должны поставить весной, еще 40 – летом. Из 60 троллейбусов 38 будут с увеличенным запасом автономного хода.

Татьяна Ручкина

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