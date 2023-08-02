Власти Петербурга сняли почти 140 «лазурных» автобусов с маршрутов из-за угрозы возгорания

Петербургский «Пассажиравтотранс» снял с эксплуатации 137 автобусов, поставленных в город в 2022 году, рассказали 2 августа в пресс-службе комитета по транспорту. В ведомстве заявили, что обнаружены замечания, которые могут привести к возгоранию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сломавшийся автобус "Волгабас" на городской улице.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Сломавшийся автобус "Волгабас" на городской улице.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В комтрансе рассказали, что речь идет о «лазурных» автобусах, которые поступили в Петербург в рамках контрактов 2022 года с Минского автомобильного завода. Предположительно, опасность несет тесное расположение деталей в конструкции машины. В «Пассажиравтотрансе» также добавили, что автобусы вернутся на маршруты только после устранения МАЗом дефектов и дополнительной проверки.

За текущий год в Петербурге сгорело как минимум 13 «лазурных» автобусов, отчитались в Смольном. Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что группа компаний «Волгабас» дополнительно проверила партию машин и не выявила дефектов и нарушений. Было объявлено, что автобусы готовы вновь выйти на маршруты.

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