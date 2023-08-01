Всех госпитализированных из лагеря «Юность» детей выписали из больницы в Удмуртии

Всех детей, госпитализированных из детского лагеря «Юность» в Удмуртии с острой кишечной инфекцией, выписали из больницы домой. Об этом в Telegram рассказала заместитель председателя правительства региона Эльвира Пинчук.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«В настоящее время все они в удовлетворительном состоянии и в лечении не нуждаются»,— отметила госпожа Пинчук.

Напомним, после инцидента в Воткинскую городскую больницу госпитализировали 17 детей, а под амбулаторным наблюдением находилось еще четыре ребенка и четыре взрослых. Сотрудники управления Роспотребнадзора по Удмуртии провели эпидемиологическое расследование, в результате которого выявили норовирусную инфекцию. В настоящее время детский лагерь закрыт, а в помещениях проводится санитарная обработка. По факту массового заболевания детей возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ.