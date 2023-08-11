Материалы против осудившего спецоперацию бизнесмена из Казани передали в СКР

Материалы против казанского бизнесмена Руслана Баязитова, который осудил спецоперацию РФ на Украине, передали в управление СКР по Татарстану. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ

Напомним, ранее мужчину оштрафовали на 30 тыс. руб. за дискредитацию ВС России. Позже он был отправлен под административный арест по решению Вахитовского райсуда Казани.

«В настоящее время по размещённым в сети Интернет высказываниям, направленным на возбуждение вражды в отношении группы лиц, выделенной по национальному признаку, полицейскими собран материал и направлен в Следственное управление следственного комитета России по Республике Татарстан для принятия процессуального решения»,— отмечается в сообщении.

"Ъ-Казань"