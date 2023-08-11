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В Петербурге две линии метро продлят в 2024–2025 годах

Работы по строительству участков двух линий метро в Санкт-Петербурге планируется выполнить в 2024-2025 году. Об этом 11 августа в интервью «Интерфаксу» сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

По словам господина Хиснулина, участки Красносельско-Калининской линии от станции «Казаковская» до «Путиловской» и Лахтинско-Правобережной линии от станции «Спасская» до станции «Морской фасад» будут продлены благодаря средствам инфраструктурных бюджетных кредитов.

Проекты предполагают возведение станций, вестибюлей и административного здания станции.

Ранее компания «Метрогипротранс» нашла недочеты в планировке новых станций метро на участке Красносельско-Калининской линии и настаивала на изменении проекта. Речь шла о расположении будущей станции «Петергофское шоссе» в зоне палеодолины, где грунт неустойчив и содержит высокий показатель подземных вод.

В компании отмечали, что строительство станции метрополитена на этом месте возможно только при условии заморозки грунта. В Смольном сообщили, что причин для корректировки не видят.

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