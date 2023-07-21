В Смольном отказались изменять проект планировки новых станций метро, несмотря на неустойчивый грунт

Компания «Метрогипротранс» увидела недочеты в планировке новых станций метро на участке Красносельско-Калининской линии и настаивает на изменении проекта. При этом в Смольном заявили, что не видят причин для корректировки, пишет «Фонтанка».

По данным издания, письмо от Смольного было отправлено в «Метрогипротранс» около месяца назад. В нем заявляется, что «безусловное основание необходимости внесения изменений в ППТ на сегодняшний день отсутствует». При этом в компании настаивают на изменении плана из-за нахождения будущей станции «Петергофское шоссе» в зоне палеодолины, где грунт — неустойчивый с высоким содержанием подземных вод.

Строительство станции метрополитена на этом месте возможно при условии заморозки грунта. В зоне палеодолины также располагался участок «Лесная»—«Площадь Мужества», где в 1974 году случился размыв из-за плывуна на тоннели. Участок был закрыт в течение девяти лет, начиная с 1995 года.

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