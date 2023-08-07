В Петербурге возбудили уголовное дело из-за взрыва гранаты на фестивале фурри

В Санкт-Петербурге полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве в отношении молодого человека, который взорвал страйкбольную гранату на фестивале фурри в Удельном парке, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ксения Федорова, Коммерсантъ Фото: Ксения Федорова, Коммерсантъ

Дело возбуждено по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Санкция по этой статье предусматривает штраф до миллиона рублей, принудительные работы или лишение свободы до семи лет.

6 августа около четырех часов дня молодой человек в черной маске пришел на фестиваль фурри в Удельный парк и бросил в толпу какой-то предмет, после чего произошел хлопок. В результате пострадал 36-летний мужчина. Полиция установила, что была брошена страйкбольная граната с перцовым газом. Бросавшего задержали и передали полиции. Установлено, что это 19-летний местный житель. У него обнаружили еще две такие гранаты.

Фурри (от англ. furry — «покрытый мехом») — субкультура, связанная с антропоморфными существами. Участники сообщества, в частности, создают костюмы таких существ.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте