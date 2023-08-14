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Юбилей отмечает Цыбанев Валерий Николаевич

Примите наши искренние поздравления с 75-летием! Желаем Вам и Вашим близким крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов во всех начинаниях!

Дело всей Вашей жизни — нижегородская промышленность. Отдавая все свои силы, знания и большой жизненный опыт, Вы совместно с И.П. Бирюковым и В.И. Лузяниным создали Нижегородскую ассоциацию промышленников и предпринимателей, которая объединила предприятия региона и стала для них надежной опорой. Вам удалось создать особый дух солидарности, братства и взаимопомощи в среде нижегородских промышленников. Ваша неиссякаемая энергия, профессионализм, выдающиеся организаторские способности, высокая требовательность к себе и окружающим вызывают глубокое уважение.

Наши крепкие дружеские отношения прошли испытание временем, и мы надеемся, что они продлятся ещё долгие годы.

Пусть жизнь будет щедрой на всё самое хорошее и доброе, а поддержка друзей и родных придаёт сил и оптимизма!

М.В. Гапонов

А.Г. Литвак

С.Г. Малов

С.О. Рыбушкин

А.А. Щелоков

И.Б. Мажаров

С.Б. Самойлов

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