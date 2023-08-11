«Росводоканал Краснодар» завершает модернизацию главного городского коллектора

Работы по модернизации ключевого объекта системы водоотведения города — главного фекального коллектора (ГФК) — завершаются. Реновация коллектора началась в июне 2022 года. Специалисты водоканала разработали уникальное технологическое решение, при котором весь комплекс работ по модернизации коллектора удалось провести без остановки объектов водоотведения и не ограничивая предоставление услуг горожанам.



Фото: пресс-служба Краснодар Водоканал

За год специалисты «Росводоканал Краснодар» полностью обновили участок коллектора от территории Кубанского государственного аграрного университета до очистных сооружений канализации №1. Масштабные мероприятия проводятся в рамках инвестиционной программы «Росводоканал Краснодар», на их реализацию направлено свыше 300 млн руб.

«В рамках реализации инвестиционной программы предприятием "Росводоканал Краснодар" запланированы и выполнены десятки мероприятий, направленных на развитие системы водоснабжения и водоотведения. Модернизация ГФК — масштабный и важный для города проект, благодаря которому мы обеспечим бесперебойное водоотведение во всей столице Кубани. Главный объект водоотведения Краснодара, транспортирующий стоки со всего города, обновлен. При реконструкции мы использовали современные материалы, которым не страшны сезонные колебания температур, влажность и другие факторы разрушения»,— говорит операционный директор ГК «Росводоканал» Андрей Броцман.

Модернизация главного городского коллектора — стратегически важный проект, который решает еще и задачи экологической безопасности города. Стены и перекрытия обновленного коллектора выполнены в железобетонном исполнении с применением износостойкого футеровочного листа. На сегодняшний день «Росводоканал Краснодар» завершает работы на втором, заключительном участке протяженностью около 50 метров.

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