Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Свой ответ KFC»

Дарья Цивина — о проекте «Куриная лига»

Обозреватель “Ъ FM” Дарья Цивина рассказывает о ресторане fast casual с прицелом на федеральную сеть от Кирилла Гусева, Эмина Агаларова и шеф-повара Евгения Мещерякова.

Фото: «Куриная лига»

Фото: «Куриная лига»

«Куриная лига» — новый проект, сочетающий кулинарию, ресторан и доставку блюд из курицы, интересен прежде всего тем, что придумал и воплотил его один из самых успешных рестораторов нулевых, основатель «Ресторанного синдиката» Кирилл Гусев.

«Обломов», «Золотой», Fish, Bistrot, Beefbar когда-то оказали мощнейшее влияние на московский ресторанный ландшафт и стали бесценной школой для десятков талантливых шефов.

И вот после затяжного перерыва Кирилл Гусев вновь вернулся на рынок с совершенно неожиданной «Куриной лигой», в состав которой также вошли ресторатор Эмин Агаларов и шеф-повар Евгений Мещеряков, но не тот, которого многие знают по проектам Umi Oysters и Oishii, а его полный тезка, работавший в «Галерее», Bocconcino и прочих культовых заведениях нулевых годов.

Собравшись вместе, Гусев и его соратники придумали концепт федеральной сети casual food, так сказать, свой ответ KFC, где флагманским блюдом стала курица с роторного гриля, которая подается нарезанной ломтиками а-ля «утка по-пекински» с картофелем фри, салатом и булочкой.

Курица и правда вкусная. Кроме того, в обширном меню есть панини, бургеры, сэндвичи, карри, бефстроганов, тефтели — все с куриным мясом. Большинство блюд представлено на витрине, что-то готовится из-под ножа. К каждому заказу бесплатно прилагается куриный бульон. Скажи кому 15 лет назад, что Кирилл Гусев откроет такой вот fast casual с прицелом на федеральную сеть, никто бы не поверил.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...