Обозреватель “Ъ FM” Дарья Цивина рассказывает о ресторане fast casual с прицелом на федеральную сеть от Кирилла Гусева, Эмина Агаларова и шеф-повара Евгения Мещерякова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Куриная лига» Фото: «Куриная лига»

«Куриная лига» — новый проект, сочетающий кулинарию, ресторан и доставку блюд из курицы, интересен прежде всего тем, что придумал и воплотил его один из самых успешных рестораторов нулевых, основатель «Ресторанного синдиката» Кирилл Гусев.

«Обломов», «Золотой», Fish, Bistrot, Beefbar когда-то оказали мощнейшее влияние на московский ресторанный ландшафт и стали бесценной школой для десятков талантливых шефов.

И вот после затяжного перерыва Кирилл Гусев вновь вернулся на рынок с совершенно неожиданной «Куриной лигой», в состав которой также вошли ресторатор Эмин Агаларов и шеф-повар Евгений Мещеряков, но не тот, которого многие знают по проектам Umi Oysters и Oishii, а его полный тезка, работавший в «Галерее», Bocconcino и прочих культовых заведениях нулевых годов.

Собравшись вместе, Гусев и его соратники придумали концепт федеральной сети casual food, так сказать, свой ответ KFC, где флагманским блюдом стала курица с роторного гриля, которая подается нарезанной ломтиками а-ля «утка по-пекински» с картофелем фри, салатом и булочкой.

Курица и правда вкусная. Кроме того, в обширном меню есть панини, бургеры, сэндвичи, карри, бефстроганов, тефтели — все с куриным мясом. Большинство блюд представлено на витрине, что-то готовится из-под ножа. К каждому заказу бесплатно прилагается куриный бульон. Скажи кому 15 лет назад, что Кирилл Гусев откроет такой вот fast casual с прицелом на федеральную сеть, никто бы не поверил.