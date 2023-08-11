«Ресторан оказался самым личным проектом Глена Баллиса»

Обозреватель “Ъ FM” Дарья Цивина рассказывает о том, каким получилось новое заведение, открытое знаменитым ресторатором.

Новый ресторан Глена Баллиса на Патриарших прудах получил свое название в честь знаменитого природного памятника в Австралии. «CuttaCutta» в переводе с языка племени джавойн означает «пещера, где спят звезды», более романтичного образа, чтобы признаться в любви к родной земле, и не придумаешь.

Ресторан, впервые открытый австралийцем Гленом в одиночку, без партнеров, по собственному разумению и ощущению, но с учетом многолетнего московского опыта, оказался самым личным и самым душевным его проектом.

И здесь он смог позволить себе то, что до него сделать на Патриках еще никто не решался — максимально упростить подачи и сконцентрироваться на качестве продуктов, сохранив при этом лояльные цены.

Среди бесчисленных заведений вокруг, где черная икра и трюфель практически заменяют соль и перец, такой безупречный минимализм на тарелках кажется гастрономической революцией.

Зеленый салат тут режут ножницами прямо на столе, соус тоннато подают в лодочках листьев романо, «фиш & чипс» из сибаса бережно оборачивают в ломкие конвертики из хрустящего теста и дополняют мятным горошком и яичным соусом грибиш, а утиную ножку конфи сервируют острым персиковым чатни и грушей в вине.

Все настолько безупречного качества, что вызывает сильный душевный отклик. Вдобавок сервис CuttaCutta сильно отличается от московского стандарта в пользу раскованного и непринужденного общения. Так что и правда Мельбурн какой-то.