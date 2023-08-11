Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о том, какую реакцию вызвал критический комментарий в адрес Кейт Миддлтон.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Neil Hall / Reuters Фото: Neil Hall / Reuters

Недавно скандал развязался вокруг самой Сьюзи Менкес — легендарного модного критика и эксперта. Все началось из-за того, что 79-летняя Менкес дала язвительный комментарий в выпуске своего подкаста «Творческие беседы» в адрес Кейт Миддлтон.

Сказала Менкес буквально следующее: «Принцесса Уэльская — это разочарование в том, что касается украшений. Создается впечатление, что она надевает их только в случае крайней необходимости… Я представляю себе, как она прекрасно выглядит в одном из этих платьев за кулисами, а потом корчит рожицу, как бы говоря: "Я должна это надеть?"». И добавила: «Нет ощущения, что она обожает украшения и с удовольствием их надевает».

Фанаты Кейт начали писать, что та современная принцесса и не должна носить украшения из сокровищницы и что вообще она поддерживает независимые марки. Я в этом споре однозначно на стороне Менкес. Можно носить недорогие украшения со вкусом. На Кейт же они выглядят зачастую катастрофически плохо.

Кроме того, в Британии нет недостатка в хороших независимых марках. Та же принцесса Беатрис демонстрирует на фото с обручения великолепное кольцо от Шона Лина — блестящего дизайнера, который был другом Александра Маккуина и нередко работал вместе с ним. А на Кейт вечно какой-то ассортимент магазина Accessories, и это при живых не только Лине, но и Вебстере, Соланж Азагури-Партридж, Belmacz, Garrard, Graff. Я долго могу перечислять в принципе. В общем, Сюзи, держитесь.