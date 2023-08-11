Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о том, какие экспозиции можно посетить в самом западном регионе России.

Как я вам и обещал, коротко расскажу о поездке в Калининградскую область, о здешних музеях.

Российский полуэксклав (так по-научному корректно именовать область) стремительно набирает популярность у туристов из «материковой России», что ведет к росту цен, в том числе и на билеты в местные музеи. А их много, и становится все больше и больше.

Я даже не говорю про музеи курортного Зеленоградска, про все эти «ФилоСовия» (филины и совы), «МУ МУ КА» (Музей мусора Калининграда), «Музей кошек», — это рассчитано на детей, дорого и не очень познавательно.

Но в самом Кёнике, как называют его местные, число музеев растет на глазах. В конце июля открылся частный музей «Хранители памяти»: в отреставрированном трехэтажном особняке коллекционер собрал мебель, прикладное искусство и немного живописи и графики, повествующие о связах Восточной Пруссии и России, и показывает желающим экспозицию за 500 руб.

Нам говорили, что «в разработке», так сказать, находятся еще несколько частных музеев.

Но главная достопримечательность музейного Калининграда, — это конечно, знаменитый Музей Мирового океана. Тут комплексный билет далеко переваливает за 1 тыс. руб. А что вы хотите: 14 отдельных музейных объектов, 100 тыс. единиц хранения. Как результат — 1,3 млн посетителей в прошлом году. В этом наверняка будет больше, и мы трое тоже к ним добавились.

В целом, ничуть не пожалели. Основное здание содержит большую океано-ориентированную экспозицию, с глубоководными кораблями, скелетами морских животных, массой научный сведений и даже опытов, а также небольшой, но очень насыщенный аквариум.

Рядом у пристани «припаркованы» корабли, в том числе средний рыболовный траулер и знаменитый океанографический корабль «Витязь», все палубы и каюты которого вмещают подробнейший рассказ об исследовании морей и океанов российскими учеными.

А рядом, на набережной Петра Великого ждет открытия новейший музейный комплекс в виде огромного земного шара «Планета океан».