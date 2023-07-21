Московская атмосфера

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о нескольких экспозициях, которые можно посетить в Москве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: mmoma.ru Фото: mmoma.ru

Я тут ненадолго собрался в отпуск, так что ждите рассказа о выставках города Калининграда. А пока быстро пробежимся по московским экспозициям, которые можно посетить.

Начнем с «Винзавода»: здесь по территории разбросаны произведения стрит-артистов, относящиеся к Биеннале уличного искусства «Артмоссфера».

А в Большом винохранилище (это подземное помещение) открыта выставка из разряда must see — «Основано на реальных событиях». Галерея «Триумф» представляет «избранные фрагменты российского видеоарта»; 30 авторов, работающих в жанре документального видео или мокьюментари. Архитектура проекта выстроена как лабиринт, по которому ты бродишь и ищешь работы лидеров отечественного видео, — от Михаила Местецкого до «Синего супа». Так как это документальное или квази-документальное видео, то здесь нет, например, группы AES+F.

Зато она представлена персональным проектом в Центре современного искусства «М`АРС». Цифровой арт-проект по мотивам пьесы британки Сары Кейн «4.48 Психоз»: текст был создан 28-летней авторессой в психиатрической клинике в начале 1999 года, незадолго до ее самоубийства. Зритель здесь как бы сам попадает в психиатрическую клинику к санитарам, садится в инвалидное кресло, надевает VR-шлем и оказывается в мире безумия. Тут надо, конечно, соблюдать осторожность. Зато будет, как всегда у AES-ов, очень красиво и психоделично.

А Московский музей современного искусства на Гоголевском представляет персональную выставку Вовы Перкина «Перкуссия». Вове всего 28 лет, однако полотен он наделал немало, и больших, более 160 произведений из частных и музейных коллекций.

Название навеяно изображением некой утки Перкуссии, заглавного образа проекта, задающей ритм полета стае, которая стремится за художественными впечатлениями из Майкопа, родного города Перкина, в Москву.

В проекте, куратором и продюсером которого выступает Андрей Бартенев, участвуют как соавторы и единомышленники Перкина Дима Маконда и Лиза Плакса.