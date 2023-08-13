Испытания теплосетей проведут в трех районах Петербурга

Специалисты ГУП «ТЭК СПб» проведут гидравлические испытания теплосетей в трех районах Санкт-Петербурга.

Как сообщили в теплогенерирующей компании, в понедельник, 14 августа, трубы будут испытывать в Красносельском районе города.

В течение недели теплоэнергетики также проведут испытания на сетях в Невском и Выборгском районах Петербурга.

В общей сложности до 16 августа включительно в зоне ответственности предприятия пройдет семь гидравлических испытаний.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что ГУП «ТЭК СПб» ищет подрядчиков для возврата долгов за 138 млн рублей.

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