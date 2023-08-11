Глава Хакасии снова вызвал кандидата-единоросса на дебаты в формате один на один

Глава Республики Хакасия, член КПРФ Валентин Коновалов в третий раз пригласил депутата Госдумы РФ, единоросса Сергея Сокола на публичные дебаты один на один. Оба политика являются кандидатами на пост руководителя региона на предстоящих в сентябре выборах.

«Да, Сергей Сокол подтвердил свое участие в теледебатах, а точнее, в агитационных мероприятиях на телевидении, где все четыре кандидата на пост главы Хакасии будут выступать по очереди, и говорить они будут то, что сочтут нужным. К сожалению, такой формат не позволяет задавать вопросы и получать на них ответы»,- сообщил господин Коновалов в своем Telegram-канале.

Глава Хакасии предложил провести такие дебаты на интернет-площадке. Ранее он уже призывал господина Сокола к такому диалогу - 7 и 9 августа. Как писал «Ъ-Сибирь», Сергей Сокол сообщал, что готов дебатировать по нормам, установленным для избирательных кампаний.

По данным избирательной комиссии Республики Хакасия, совместные агитационные мероприятия кандидатов на пост главы региона стартуют на телеканале РТС 15 августа, на «России 24» - 17 августа, на «России 1» - 18-го. Кроме того, они состоятся на трех радиоканалах. Напомним, помимо Валентина Коновалова и Сергея Сокола в выборах участвуют выдвинутый ЛДПР Михаил Молчанов и кандидат от «Коммунистов России» Владимир Грудинин.

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Валерий Лавский