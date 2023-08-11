Таможня в Пулково заподозрила нигерийца в контрабанде бриллиантового ожерелья

Сотрудники таможенного поста петербургского аэропорта Пулково пресекли незаконный ввоз в Россию ювелирных украшений, среди которых было ожерелье с изображением Иисуса Христа. Драгоценности со вставками из бриллиантов и фианитов нашли в багаже у гражданина Нигерии, который прибыл рейсом из Стамбула (Турция). Общая стоимость изделий, по оценкам специалистов, превышает более 2 млн руб.

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«Проведенная экспертиза показала, что изделия, перемещаемые нигерийцем, изготовлены из золота 585-й и 750-й пробы и оцениваются в 2 174 133,88 руб.»,— сообщили в Северо-Западном таможенном управлении (СЗТУ).

В пресс-службе ведомства уточнили, что для прохождения контроля африканец выбрал «зеленый» коридор, тем самым дав понять, что у него отсутствуют товары, которые подлежат декларированию (по таможенным правилам выбор «зеленого» коридора считается соответствующим заявлением).

Сам задержанный объяснил, что украшения ему подарили родители, а о необходимости их декларирования он ничего не знал. Однако в СЗТУ усмотрели в действиях гражданина Нигерии контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов (ст. 226.1 УК РФ).

Если подозрения таможенников подтвердятся, то по уголовному законодательству нигерийцу может грозить лишение свободы от трех до семи лет со штрафом в размере до 1 млн руб.

Андрей Кучеров, Санкт-Петербург