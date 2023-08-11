Канадская Magna продала две петербургские компании

Канадский производитель комплектующих для автопрома Magna International продал две петербургских компании ООО «Магна Санкт-Петербург» и ООО «Питерформ» неизвестной на рынке компании «Е-мобиль», следует из данных «СПАРК-Интерфакс».

Две других компании, приобретенные «Е-мобиль» у Magna — «Магна Ситинг Рус» и «Магна Ситинг Нижний Новгород» — находятся в Набережных Челнах. Сумма сделки не разглашается.

В начале августа компания отчиталась, что продала свои активы в России за $15 млн., однако кроме перечисленных выше компаний, у канадского производителя есть еще «Магна Аутомотив Рус», акционером которой все еще значится Magna. Активы Magna в России включали производственные площадки в крупнейших автокластерах — Петербурге, Нижнем Новгороде, Калуге и Набережных Челнах. Компания поставляла пластиковые и металлические детали, а также сиденья крупнейшим автопроизводителям в стране, но после начала Россией специальной военной операции все они простаивали. Это привело к простою и на площадках Magna.

О компании «Е-мобиль» известно немногое. В ней 99,99% принадлежит Ольге Савельевой, еще 0,01% с апреля 2023 года Олегу Теницкому. В качестве профиля компании указаны железнодорожные перевозки. До 2017 года «Е-мобиль» принадлежала Игорю Тимошину, экс-советнику главы Уралвагонзавода и бывшему владельцу ООО «Лесанс». Ряд собеседников «Ъ» в отрасли считают, что сделка могла быть проведена в интересах крупного покупателя, который решил себя не афишировать. Один из собеседников посчитал, что речь идет о бывшем главе Уралвагонзавода Олеге Сиенко.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте