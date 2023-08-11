Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и председатель совета директоров «Метафракс Групп», депутат Законодательного собрания Пермского края Армен Гарслян осмотрели обновленный сквер имени Ф. Э. Дзержинского в Перми.

Ремонт сквера проведен на средства, выделенные АО «Метафракс Кемикалс». Работы были выполнены в 2022–2023 годах в рамках подготовки к 300-летию краевого центра.

Как пояснил топ-менеджер холдинга, этот проект – пример реализации стратегии «Метафракс Групп», нацеленной на комплексное и устойчивое развитие территорий присутствия.

– Мы помогаем там, где это наиболее необходимо. Например, в сфере образования – это участие в федеральном проекте «Профессионалитет», создание современного образовательного кластера на базе Уральского химико-технологического колледжа, в сфере здравоохранения – предоставление жилья врачам «узких» специальностей, работающим в КУБе. В сфере улучшения облика городов Прикамья – это программа по капремонту фасадов домов в Губахе, в сфере культуры – фестиваль «Тайны горы Крестовой», участие в образовательной программе Дягилевского фестиваля и многое другое, – отметил Армен Гарслян.

В сквере имени Дзержинского заменили тротуарную плитку, бортовой камень, установили скамьи и урны, отремонтировали ограждение, восстановили более 6 тыс. кв. метров газонов, высадили несколько голубых елей, разбили цветники.

– Наши социальные инициативы всегда находят поддержку у краевых и местных властей. Только благодаря совместной работе нам удается достичь масштабных результатов, – подчеркнул Армен Гарслян, поблагодарив главу региона и его команду за поддержку. – Рассчитываем и в дальнейшем на плодотворное сотрудничество с Правительством Пермского края в интересах жителей региона.

Губернатор Прикамья выразил уверенность, что жители города по достоинству оценят вклад компании в благоустройство сквера.

– Большое спасибо вам за этот подарок городу, за то, что отозвались, вложили средства и время в развитие наших общественных пространств, – заявил Дмитрий Махонин.

ПАО "Метафракс Кемикалс"