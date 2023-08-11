Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

СДМ-банк: мошенники начали предлагать открыть счет для зарубежных инвестиций

В СДМ-банке сообщили о новой схеме, разработанной мошенниками: злоумышленники под видом предложения брокерских услуг предлагают гражданам открыть счет для зарубежных инвестиций, после чего похищают деньги.

В рамках этой схемы мошенники предлагают купить и перевести на счет брокера криптовалюту для торговли иностранными акциями. «Злоумышленники могут связаться с вами от имени брокерской компании и попросить перевести деньги на криптокошелек, пообещав доступ к иностранной бирже. Однако после перевода на чужой счет ваши деньги исчезнут»,— предупредили в финорганизации.

Также в банке посоветовали не доверять тем брокерам, которые просят отправить деньги на банковскую карту, по номеру телефона или на счет в криптовалюте. Также подозрительным признаком в СДМ-банке назвали «обещания гарантированной прибыли» и предложения зарегистрироваться без оформления договора.

Член совета директоров Центробанка России Михаил Мамута в мае сообщал, что регулятор считает необходимым усилить ответственность за незаконные инвестиционные советы, поступающие от блогеров и Telegram-каналов. По его словам, защитить средства россиян также поможет запрет привлекать деньги физлиц в не поднадзорные ЦБ компании.

Александр Кислов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...