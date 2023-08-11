СДМ-банк: мошенники начали предлагать открыть счет для зарубежных инвестиций

В СДМ-банке сообщили о новой схеме, разработанной мошенниками: злоумышленники под видом предложения брокерских услуг предлагают гражданам открыть счет для зарубежных инвестиций, после чего похищают деньги.

В рамках этой схемы мошенники предлагают купить и перевести на счет брокера криптовалюту для торговли иностранными акциями. «Злоумышленники могут связаться с вами от имени брокерской компании и попросить перевести деньги на криптокошелек, пообещав доступ к иностранной бирже. Однако после перевода на чужой счет ваши деньги исчезнут»,— предупредили в финорганизации.

Также в банке посоветовали не доверять тем брокерам, которые просят отправить деньги на банковскую карту, по номеру телефона или на счет в криптовалюте. Также подозрительным признаком в СДМ-банке назвали «обещания гарантированной прибыли» и предложения зарегистрироваться без оформления договора.

Член совета директоров Центробанка России Михаил Мамута в мае сообщал, что регулятор считает необходимым усилить ответственность за незаконные инвестиционные советы, поступающие от блогеров и Telegram-каналов. По его словам, защитить средства россиян также поможет запрет привлекать деньги физлиц в не поднадзорные ЦБ компании.

Александр Кислов