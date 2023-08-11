«Без огненных встреч не обходится ни один тур»

Первый матч четвертого тура Российской премьер-лиги пройдет в Екатеринбурге. «Урал» встретится со «Спартаком», который пока не потерял ни одного очка и возглавляет турнирную таблицу. На втором месте идет «Краснодар». После ярких матчей на старте «Спартак» обсуждают все. Что, кроме возможных побед красно-белых, ждет болельщиков в четвертом туре? Об этом спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов побеседовал с комментатором, телеведущим, экспертом «Лиги ставок» Сергеем Акулининым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

— Вероятность, что «Спартак» сегодня проиграет, многим болельщикам красно-белых кажется фантастикой. И тем не менее, если отбросить эмоции, мне кажется, что «грузить» на победу команды Гильермо Абаскаля не нужно. Понятно, что «Спартак» сейчас в атаке хорош, выдал лучший старт за последние годы. 85% клиентов «Лиги ставок» заключают пари именно на его победу с коэффициентом 2. Успех «Урала» можно взять за достаточно серьезные 3,55. И все же есть разного рода «но», которые настораживают.

— Этих «но» примерно миллиард. Поэтому я поддерживаю мнение о том, что, если хочется поиграть сегодня, ставка на чистый «Урал» — хороший вариант с хорошим коэффициентом. А дальше с любой стороны можно подходить. Во-первых, серия «Спартака». Он никогда в своей более чем столетней истории не начинал сезон с пяти побед подряд. Соответственно, эта серия должна рано или поздно прерваться.

Давайте вспоминать, как закончился последний матч «Спартака» и «Урала», когда красно-белые приехали в Екатеринбург в прошлом сезоне. Он закончился поражением московского «Спартака». Давайте подумаем о том, как «Урал» сыграл против армейцев в стартовом туре чемпионата России. ЦСКА проиграл в первом же туре. То есть «Урал» — очень рациональная команда, которая на своем поле способна достаточно эффективно оказывать сопротивление большим командам.

А «Спартак» много забивает и много пропускает. И с «Оренбургом» он имел проблемы, матч с «Пари НН» в Кубке вообще мы все запомнили как наш ответ как бы европейскому футболу с «Манчестером» и «Реалом». Так что «Спартак» в нынешнем своем состоянии — это большая загадка.

— «Спартак» пропускает в каждом матче, но забивает больше трех голов в каждом матче. Соответственно, на то, что будет забито три или больше мячей», в «Лиге ставок» можно поставить с коэффициентом 1,84, прекрасная, мне кажется, история. А варианты, что «"Спартак"» не проиграет» плюс «обе забьют», идут за 2,02.

— Тоже неплохо. Давайте заглянем в «Урал». Мы понимаем, что команда Виктора Гончаренко сезон начинает фактически без Эрика Бикфалви, многолетнего лидера команды. Голландец Рай Влут, который в прошлом сезоне помогал, тоже травмирован сейчас, не играет. У Юрия Газинского, пусть уже не ключевого, но тем не менее лидера, давнишняя травма. Егор Филипенко, основной центральный защитник, не сыграет в сегодняшнем матче. То есть там проблем достаточно для того, чтобы «Спартак» расчехлил свою мощную артиллерию и забил сегодня в Екатеринбурге. А уж пропустить «Спартак» может когда угодно, от кого угодно и на какой угодно минуте.

— Я озвучу пару спецпари от «Лиги ставок», потому что там высокие коэффициенты, мне такие расклады очень нравятся. Они немножко рискованные, но тем не менее. На то, что забьют Квинси Промес и Александр Соболев, можно поставить с коэффициентом 5,5. Если забьют Тео Бонгонда и Хесус Медина, то коэффициент 7,5. Есть еще один матч — это встреча «Локомотива» и «Крыльев Советов». Понятно, что «Локомотив» здесь фаворит. Но так ли все однозначно и много ли будет мячей?

— Действительно, «Локомотив» — команда, которая впервые в кубковом матче сумела сохранить наконец свои ворота без пропущенных мячей, удалось отстоять. «Крылья» впервые в матче против «Зенита» не забили. Здесь по теоретическим раскладам все тоже идет к тому, что будет забито много мячей. Опять же мы понимаем, что пара центральных защитников «Локомотива» — это Егор Погостнов, например, и Иван Кузьмичев — на мой взгляд, не совсем с кадровой точки зрения соответствует верхней части турнирной таблицы.

И потенциал «Крыльев» просто удивителен. Команду постоянно покидают ведущие футболисты. Те, которые приходят им на замену, например, Владимир Писарский и Дмитрий Цыпченко, один из основных нападающих, оба травмированы. И появляются все новые и новые игроки, как правило, воспитанники «Чертаново», тот же Никита Салтыков. Бенхамин Гарре разыгрался, мы не видели его в прошлом сезоне таким — это аргентинец, поработавший с Пепом Гвардиолой в свое время. В общем, я готов предположить, что футбол будет результативный.

Но есть интересная статическая историческая справка, которая заключается в том, что «Локомотив» «Крыльям» последний раз проигрывал у себя дома аж в 2006 году, так что, наверное, вряд ли он проиграет. Но если хотите посмотреть ставки на точный счет, например, 2:3, 3:2, 4:3, 5:6, наверное, этот матч я могу порекомендовать. Артем Дзюба, кстати, не сыграет.

— Победу «Локомотива» можно взять в «Лиге ставок» за 2,07. Если переходить к другим матчам, «Зенит», который сейчас активно многие списывают со счетов, принимает «Факел» Вадима Евсеева. Кстати, коэффициент на победу «Зенита» в чемпионате за долгие годы поднимается в «Лиге ставок» выше 2. А это значит, что вероятность команды Сергея Семака взять титул становится все ниже. Но не спешим ли мы с выводами, когда говорим, что «Зенит» уже не тот?

— Я, как и любой футбольный эксперт, должен сказать, что, конечно, после четырех туров очень тяжело и трудно оценить шансы команды. Давайте не забегать вперед. Попробуем разобраться, что происходит с «Зенитом» на самом деле. Потеряно несколько качественных игроков, но не менее качественные футболисты по-прежнему в обойме у Семака. Таким образом, «Зенит» переходит в режим функционирования, когда победа будет обеспечиваться не только индивидуальным превосходством и превосходством в классе, в конкретной ситуации конкретных футболистов. Проще говоря, чуть больший интерес будет теперь приковывать именно тренерская работа Сергея Семака. Важно понимать, каким образом тактически он теперь будет решать эти вопросы.

Мы видим на примере Владимира Федотова, что многое из этого возможно. Абаскаль огромное количество экспериментов проводит, крутит-вертит динамовцев, как угодно переставляет, меняя позиции. И это означает, что из нынешнего состава «Зенита» по-тренерски выжать можно достаточно многое. И впереди у «Зенита» матч со «Спартаком», через один тур, еще через пару туров игра с ЦСКА. Вот эти матчи, я думаю, будут определяющими.

— Мне тоже кажется, что победу «Зенита» за 1,38 в «Лиге ставок» можно брать. Но мы говорим о дерзком футболе, а я хочу рассказать об истории дерзкой ставки, потому что такое очень редко бывает. Вспомним матч прошлого тура в Санкт-Петербурге, «Зенит»—«Динамо». Иван Сергеев сравнял счет (2:2), Вильмар Барриос получил красную карточку. В этот момент коэффициент на победу «Динамо» составлял 13,5. И нашелся человек, единственный во всей стране, который зарядил на «Динамо». Он поставил 7,5 тыс. руб. и через несколько минут взял почти 100 тыс. руб. Если возвращаться к матчам, нынешний соперник у «Динамо» не столь грозный. Все говорят, что «Динамо» может как кому угодно проиграть, так и у кого угодно выиграть. 1,73 коэффициент на победу «Динамо» над «Балтикой» дома — хороший вариант?

— Думаю, да, но «Балтика», конечно, не устрашающая команда и не образец атакующей игры в текущей ситуации. Но мы видим, как она постепенно набирает уверенность. Буквально вчера они обыграли в Кубке «Ахмат», до этого начали приходить первые победы в чемпионате. То есть Сергей Игнашевич и его коллектив осваиваются.

Что касается «Динамо», конечно, обращает на себя внимание тот факт, что они очень далеки от того, чтобы сыграть хотя бы один матч на ноль в этом сезоне. Они не просто не сыграли ни одного матча, они в каждой игре были беспримерно от этого далеки. Три игры, три мяча от «Краснодара» получили в Кубке, в чемпионате от «Зенита» два. В общем, «Динамо» готово пропустить от кого угодно. И я думаю, что здесь интересный вариант «обе забьют» на игру «Динамо»—«Балтика». И за феерию, драматизм будет отвечать «Динамо» в этом матче.

— ЦСКА и «Сочи» — здесь фаворит безоговорочный. 1,6 приблизительно в «Лиге ставок» коэффициент на победу армейцев, они должны брать свои очки.

— Должны, и можно попробовать такую ставку. Но если коротко, у армейцев не было возможности ротировать состав в кубковых матчах, а у «Сочи» была. Поэтому армейские лидеры не отдохнувшие и не такие свежие, как футболисты «Сочи».

— Кстати, на матчи четвертого тура «Лига ставок» предлагает повышенные коэффициенты, причем на все игры. Но даже если делать ставку вы не будете, футбол обязательно посмотрите. В этом сезоне без огненных встреч не обходится ни один тур.