В Екатеринбурге неизвестный начал угрожать расправой медикам скорой помощи

В Екатеринбурге неизвестный позвонил в оперативный отдел Станции скорой медицинской помощи им. В.Ф. Капиноса и начал угрожать медикам расправой. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Свердловской области.

Информация о звонке была передана в правоохранительные органы для дальнейшего расследования. Сотрудники скорой помощи были предупреждены о необходимости соблюдать дополнительные меры предосторожности во время вызовов.

Напомним, в 2024 году в Екатеринбурге каждой бригаде врачей скорой помощи выдадут тревожные кнопки, для экстренного вызова сотрудников Росгвардии. Необходимость в этом появилась из-за случаев нападений на медиков.

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