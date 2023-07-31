В Екатеринбурге бригадам скорой помощи выдадут тревожные кнопки для вызова Росгвардии

В Екатеринбурге в 2024 году каждой бригаде врачей скорой помощи выдадут тревожные кнопки, для экстренного вызова сотрудников Росгвардии. Об этом пишет Е1.ru со ссылкой на главного врача станции скорой помощи Игоря Пушкарева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Необходимость в тревожной кнопке появилась из-за случаев нападений на медиков во время вызовов. Сейчас врачам приходится сначала обращаться в оперативный отдел скорой, который затем связывается с полицией.

«Мы серьезно работаем над безопасностью врачей, сейчас заключаем договор с Росгвардией. А пока спасибо полицейским, они быстро приезжают к нашим сотрудникам. Полиция ни разу не отказала, отправляют сразу любой свободный наряд»,— отметил господин Пушкарев.

Напомним, в апреле в Березовском произошло резонансное убийство медбрата Степана Шабурова. По версии следствия, вечером 25 апреля мужчина приехал на вызов к женщине, супруг которой напал на него, нанеся «ранение грудной клетки». Медбрат добрался до машины скорой помощи, и его увезли в больницу. Однако спасти мужчину не удалось. Сейчас обвиняемый убийстве находится под арестом.

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