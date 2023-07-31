В Екатеринбурге бригадам скорой помощи выдадут тревожные кнопки для вызова Росгвардии

В Екатеринбурге в 2024 году каждой бригаде врачей скорой помощи выдадут тревожные кнопки, для экстренного вызова сотрудников Росгвардии. Об этом пишет Е1.ru со ссылкой на главного врача станции скорой помощи Игоря Пушкарева.
Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ
Необходимость в тревожной кнопке появилась из-за случаев нападений на медиков во время вызовов. Сейчас врачам приходится сначала обращаться в оперативный отдел скорой, который затем связывается с полицией.
«Мы серьезно работаем над безопасностью врачей, сейчас заключаем договор с Росгвардией. А пока спасибо полицейским, они быстро приезжают к нашим сотрудникам. Полиция ни разу не отказала, отправляют сразу любой свободный наряд»,— отметил господин Пушкарев.
Напомним, в апреле в Березовском произошло резонансное убийство медбрата Степана Шабурова. По версии следствия, вечером 25 апреля мужчина приехал на вызов к женщине, супруг которой напал на него, нанеся «ранение грудной клетки». Медбрат добрался до машины скорой помощи, и его увезли в больницу. Однако спасти мужчину не удалось. Сейчас обвиняемый убийстве находится под арестом.