В Переславле суд вернул бывшему депутату статус участника выборов

Переславский районный суд удовлетворил иск Александра Амосова, обжаловавшего решение избирательной комиссии Переславля-Залесского об отказе ему в регистрации кандидатом в депутаты городской думы. Об этом сообщает пресс-служба Ярославского областного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Переславский районный суд Фото: Переславский районный суд

Господин Амосов уже избирался депутатом Переславской городской думы, но в последнем ее созыве не работал. В новый состав представительного органа он баллотировался как самовыдвиженец, но избирком отказался ему в регистрации, забраковав часть собранных подписей.

Александр Амосов не согласился с решением избирательной комиссии и подал иск в суд о восстановлении в кандидатском статусе.

«Решением Переславского районного суда Ярославской области от 11 августа 2023 года удовлетворен административный иск Александра Амосова к Центральной территориальной избирательной комиссии г. Переславля-Залесского о признании незаконным и отмене решения об отказе в регистрации в качестве кандидата в депутаты Переславль-Залесской городской Думы по многомандатному избирательному округу № 6»,— рассказали в пресс-службе Ярославского областного суда.

11 августа Переславский районный суд также рассматривает серию исков о снятии с выборов в гордуму кандидатов от «Справедливой России», но о вынесенных по данным искам решениях пока неизвестно.

Андрей Иванов