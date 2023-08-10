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Суд рассмотрит первые иски о снятии кандидатов «Справедливой России» в Переславле

11 августа Переславский районный суд Ярославской области рассмотрит иски об отмене регистрации семи кандидатов от партии «Справедливая Россия» в Переславль-Залесскую городскую думу. Информация об этом размещена на сайте суда.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

11 августа будут рассмотрены иски к Ольге Секачевой, Вячеславу Мягченкову, Эдуарду Никитину, Светлане Тарановой, Елене Чекуновой, Роману Шульгину и Гусейнаге Атабалаеву. По данным судебной картотеки, каждый кандидат фигурирует в качестве заинтересованного лица сразу в двух исках, поданных самовыдвиженцами Сергеем Евсюковым, Полиной Евсюковой и Надежой Евсюковой. Ответчиками по искам выступает избирательная комиссия.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что судебные иски появились на основании документов партийной конференции, на которой региональное отделение «Справедливой России» выдвинуло кандидатов. Истцы полагают, что выписка из протокола конференции не содержит данных о том, кто именно был предложен делегатам в качестве кандидатов. Вторая претензия касается использование печати реготделения партии в качестве печати избирательного объединения — якобы делегаты не голосовали за это. Кроме того, истцы оспаривают процедуру назначении уполномоченного представителя избирательного объединения.

Иски поданы к 15 из 18 кандидатов в городскую думу от партии. Претензии к остальным кандидатам суд рассмотрит в понедельник. В 2008 году список «Справедливой России» был снят с выборов в областную думу. Тогда суды (вплоть до Верховного) пришли к выводу, что часть протоколов собраний местных отделений партий, выдвигавших делегатов на региональную конференцию, были поддельными.

Антон Голицын

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