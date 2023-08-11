Художники в режиме онлайн создадут огромную картину к 300-летию Екатеринбурга

Живописцы Алексей Ефремов и Александр Ремезов создадут огромную картину к 300-летию Екатеринбурга. Как сообщили в пресс-службе международного центра искусств (МЦИ) «Главный проспект», горожане смогут понаблюдать за созданием в режиме онлайн на сайте мероприятия.

Художники будут писать картину в МЦИ до 17 августа. На холсте размером два на пять м. будет изображен проспект Ленина. Горожане смогут понаблюдать за созданием не только в режиме онлайн с 13:00 до 18:00, но и вживую — через панорамное стекло на первом этаже МЦИ.

Напомним, в честь юбилея города в Академическом районе Екатеринбурга установят скамейки в честь основателя города Вильгельма де Геннина и ученых.

Полина Хабарова

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