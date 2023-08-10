В Екатеринбурге появятся скамейки в честь Вильгельма де Геннина и ученых

В Академическом районе Екатеринбурга установят скамейки в честь основателя города Вильгельма де Геннина и ученых. Об этом сообщили в Telegram-канале районной администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Академического района Фото: Администрация Академического района

В Академическом также установят скамейки с изображениями Анатолия Мехренцева, Андрея Сахарова, Бориса Рябинина, Павла Шаманова, Василия Парина и Льва Ландау. Проект назвали «Лица улиц».

По данным администрации, такой подарок сделала управляющая компания «Академический» к 300-летию города. «Проект на этом не окончен. С вводом в эксплуатацию новых домов и появлении новых улиц, будут изготавливаться и новые скамейки»,— передает пресс-служба слова представителей УК.

Напомним, в преддверии 300-летия Екатеринбургав Солнечногорске Московской области открыли пешеходную тропу в честь основателя Екатеринбурга Василия Татищева. Протяженность пешеходной тропы составляет 1223 метра, ширина — около 2,5 метра. Она пролегает через овраги, где обустроены мостовые переходы.

Полина Хабарова

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте