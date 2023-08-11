Банк «Санкт-Петербург» отчитался о чистой прибыли более 28 млрд рублей

Чистая прибыль банка «Санкт-Петербург» по итогам шести месяцев этого года по РСБУ составила 28,2 млрд рублей. В первом квартале этот показатель равнялся 14,8 млрд руб., говорится в опубликованной финансовой отчетности кредитной организации.

Во втором квартале банк отчитался о 13,5 млрд прибыли.

В первом полугодии 2023 года банк «Санкт-Петербург» восстановил резервы на 2,2 млрд руб., за первые три месяца года — на 2,6 млрд рублей.

Объем средств клиентов за полгода не изменился, составив 662,6 млрд рублей. Во втором квартале этот показатель вырос на 1,9%.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на 1 января 2023 года объем вкладов жителей Санкт-Петербурга с учетом средств на счетах эскроу достиг рекордного показателя в 3,2 трлн рублей.

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