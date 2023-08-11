«Ростех» объяснил название системы бронирования авиабилетов «Леонардо»

Госкорпорация «Ростех» объяснила выбор названия для системы бронирования авиабилетов «Леонардо». Согласно сообщению пресс-службы, сервис назван в честь итальянского художника и изобретателя Леонардо да Винчи. 7 августа в ходе встречи с главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым причиной выбора названия для отечественной системы поинтересовался президент Владимир Путин.

В ходе встречи с главой государства Сергей Чемезов рассказал о созданной «Ростехом» и «Сиреной-Трэвел» системе бронирования авиабилетов «Леонардо». По его словам, с системой работают уже более 60 авиакомпаний. Ежемесячно в Леонардо регистрируются около 5 млн пассажиров.

Однако Владимир Путин обратил внимание гендиректора «Ростеха», что система отечественная, а называется «Леонардо». «Не знаю, изобретатель этой системы придумал такое название»,— сказал господин Чемезов. «Ну ладно, это часть мировой культуры»,— согласился президент.

Сегодня, 11 августа, пресс-служба «Ростеха» опубликовала сообщение, в котором объяснила причину выбора такого названия для сервиса. «Все просто. Система названа в честь Леонардо да Винчи, великого ученого Средневековья. Именно он составил первый свод знаний о летательных аппаратах — "Кодекс о полете птиц"»,— отметили в «Ростехе».

Госкорпорация также подчеркнула, что труды Леонардо да Винчи «принадлежат всему человечеству», а его имя является синонимом первооткрывателя. «В этой связи выбор названия "Леонардо" для первого российского сервиса обслуживания авиапассажиров выглядит вполне логичным»,— добавили в «Ростехе».

Разработка АИС «Леонардо» началась в конце 2011 года. Официальный запуск системы состоялся в 2014-м. В 2019-м правительство России утвердило постановление о необходимости локализовать системы бронирования с целью снижения зависимости от иностранного программного обеспечения.

В настоящее время к «Леонардо» подключились такие авиакомпании, как Red Wings, «Аврора», «Руслайн», «Ямал», «Ютэйр», «Алроса», а также «Победа» и «Аэрофлот». По данным «Ростеха», с момента перехода российские авиакомпании перевезли с помощью «Леонардо» уже более 44 млн пассажиров.

Милена Костерева