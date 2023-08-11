МИД: иностранные инвесторы могут распоряжаться полученными в России доходами

Директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский заявил, что иностранные инвесторы могут распоряжаться полученными в России доходами, соблюдая определенные формальности. По его словам, правила, регламентирующие продажу активов, позволяют сохранять стабильность в стране.

«Выполнив определенные формальности, иностранные инвесторы имеют возможность распоряжаться полученными в России доходами. Российская сторона проявляет гибкий подход к согласованию соответствующих операций»,— сказал он в интервью «РИА Новости».

По словам господина Биричевского, правила, которые должны соблюдать иностранные инвесторы при продаже своих активов и выводе прибыли компаний, направлены на стабилизацию макроэкономической ситуации в России. Он отметил, что такие нормы позволяют не допустить нарушения экономических процессов и защищают права российских граждан, работающих на таких предприятиях.

В сентябре 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий компаниям из недружественных стран самостоятельно распоряжаться долями в российских компаниях. Такие сделки одобряет специальная правительственная комиссия.

Среди требований, которые должны быть выполнены для одобрения продажи российских активов,— предоставление дисконта к независимой оценке рыночной стоимости не менее 50%, а также рассрочка на один-два года. В качестве альтернативы или дополнения недружественные бизнесмены могут добровольно внести в бюджет не менее 10% от суммы сделки.