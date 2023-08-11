Уголовное дело о взятке главе Минздрава Ульяновской области дошло до суда

Ленинский районный суд Ульяновска рассмотрит уголовное дело о даче взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ) министру здравоохранения региона. Речь идет о незаконном вознаграждении в размере двух млн руб. Об этом сообщает прокуратура Ульяновской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Санкция указанной статьи Уголовного кодекса РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет»,— говорится в сообщении.

Следствие установило, что 60-летний соучредитель коммерческих фирм К. передал чиновнику указанную сумму за признание обоснованной закупки дорогостоящего медоборудования для госучреждений здравоохранения по нацпроекту «Здравоохранение». Торги проводились по техническим заданиям, предложенным предполагаемым взяткодателем и подконтрольными ему фирмами. После этого планировалось заключение соответствующих контрактов, считают силовики.

Однако глава регионального Минздрава написал заявление о случившемся в правоохранительные органы. 1 июля минувшего года он выдал сумму незаконного вознаграждения правоохранителям, действуя в рамках оперативно-розыскных мероприятий.

Ранее экс-мэр Димитровграда и советник губернатора были арестованы на два месяца. Мера пресечения была избрана им в рамках расследования дела о коррупции.

Георгий Портнов