В Самарской области мигрант осужден условно за вырубку леса на 600 тыс. рублей

Волжский районный суд Самарской области вынес приговор по уголовному делу о незаконной рубке леса (ч. 3 ст. 260 УК РФ) в отношении иностранца. Об этом сообщает источник «Ъ-Волга» в правоохранительных органах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Фигурант уголовного дела признан виновным в совершении инкриминируемого ему преступления с назначением наказания в виде лишения свободы сроком 2 года условно»,— говорится в сообщении.

Силовики задержали иностранца в мае 2022 года. Он занимался вырубкой сырорастущих деревьев до степени прекращения роста, установило следствие. Сумма нанесенного ущерба составила около 600 тыс. руб., что составляет особо крупный размер.

Ранее было возбуждено уголовное дело о вырубке леса в нацпарке «Самарская Лука». По версии следствия, в октябре 2022 года неизвестный спилил сырорастущие деревья. Ущерб оценили в размере 7,2 млн руб.

Георгий Портнов