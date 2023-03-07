Возбуждено уголовное дело о вырубке леса в «Самарской Луке»

Возбуждено уголовное дело о вырубке леса на территории национального парка «Самарская Лука» (ч.3 ст. 260 УК РФ), сообщает прокуратура Жигулевска.

По версии следствия, в октябре 2022 года неизвестный, находясь в 61-м квартале особо охраняемой территории Жигулевского лесничества ФГБУ «Национальный парк Самарская Лука», спилил сырорастущие деревья. Ущерб оценили в размере 7 млн 202 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Следствие ведет ОМВД России по Жигулевску. За подобное преступление грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет со штрафом до 500 тыс. руб.

Сабрина Самедова