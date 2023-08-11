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Коммерсантъ FM
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Два суперпремиальных проекта жилой недвижимости Дубая представлены в Бодруме

Один из ведущих девелоперов ОАЭ, семейная компания Binghatti, возглавляемая Мухаммадом Бингхати, возводит в Дубае самую высокую в мире жилую башню Burj Binghatti Jacob & Co. Residences (кобрендинг с ювелирно-часовым домом Jacob & Co.) и жилой комплекс Bugatti Residences by Binghatti (кобрендинг с автомобильной маркой Bugatti).

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Первая башня высотой 555 м, cтроящаяся в районе Бизнес-Бэй, неподалеку от самого высокого в мире небоскреба (828 м) «Бурдж-Халифа» и торгового центра Dubai Mall, уже получила название «Жемчужины Дубая». Предлагаемые резиденции варьируются в зависимости от размера: от четверти этажа до полного этажа небоскреба и двухэтажного пентхауса. Апартаменты площадью около 300 кв. м названы в честь драгоценных камней — сапфира, изумруда и рубина — и продаются по средней цене 9,7–15 млн дирхамов ($2,6–4,2 млн). Среди самых выдающихся лотов — пентхаусы, названные в честь эксклюзивных часов Jacob & Co. Два пентхауса Astronomia Sky площадью более 1,3 тыс. кв. м стоят по $48 млн каждый, а «жемчужина жемчужины» — единственный двухэтажный Billionaire Sky, позволяющий окинуть орлиным взглядом весь городской пейзаж,— занимает почти 2,6 тыс. кв. м и оценивается в астрономические $204 млн (желаем успеха в продаже!).

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Само собой, что Burj Binghatti Jacob & Co. Residences предлагает полный набор удобств и услуг. Среди них — кафе-бар, стол шеф-повара, а также открытый и закрытый бассейны с панорамным видом (не считая многочисленных индивидуальных бассейнов в частных резиденциях). Жители получат эксклюзивный доступ к частному фитнес-клубу, висячим садам и спа-центру. Выделена детская зона отдыха. Комплекс предоставляет услуги консьержей и парковщиков. Пентхаусы оснащены частными лифтами для прямого и безопасного доступа в них.

Мухаммад Бингхати

Мухаммад Бингхати

Мухаммад Бингхати

Помимо собственно Дубая с обоими проектами до 31 августа потенциальные клиенты могут подробно ознакомиться в самом красивом отеле турецкого Бодрума Mandarin Oriental.

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