В районе Карамышевской набережной в Москве упал беспилотник

«РИА Новости», а также RT и Telegam-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на очевидцев сообщили о взрыве в районе Карамышевской набережной. По данным «112» и Mash, фрагменты беспилотника нашли на территории больницы №67.

По данным «Осторожно, новости», беспилотник сбили системы ПВО в районе Москвы-реки, его обломки упали в парковую зону. По информации канала, взрыв также прозвучал в Красногорске, а недалеко от Новорижского шоссе перед этим очевидцы заметили беспилотник.

Незадолго до этого было закрыто воздушное пространство над аэропортом Внуково. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме.

Анастасия Ларина