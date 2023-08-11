Дело о коррупции в департаменте градостроительства Оренбурга готовят к суду

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о получении двух взяток в значительном размере (ч. 2 ст. 290 УК РФ) в отношении бывшего заместителя начальника управления по градостроительству Департамента градостроительства и земельных отношений администрации Оренбурга. Об этом сообщает прокуратура.

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«После вручения фигуранту обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу»,— говорится в сообщении.

Следствие установило, что в ноябре 2021 и январе-апреле 2022 года обвиняемый получил от двух горожан через посредников незаконные вознаграждения в общем размере 130 тыс. руб. За указанные взятки бывший чиновник должен был помочь с согласованием архитектурных решений на строительство в городе зданий автосервиса и автомобильной мойки с магазином.

На этапе следствия было арестовано имущество обвиняемого на сумму свыше 3,7 млн. руб. Если вина бывшего чиновника будет доказана, ему грозит до шести лет лишения свободы со штрафом в размере до тридцатикратной суммы взятки и лишением права занимать определенные должности.

Ранее в департаменте градостроительства Оренбурга прошли обыски.

Георгий Портнов