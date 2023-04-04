Силовики пришли с обысками в департамент градостроительства Оренбурга

Сотрудники УМВД РФ по Оренбургской области проводят оперативные мероприятия в здании департамента градостроительства и земельных отношений. Об этом сообщает городская администрация.

«Специалисты департамента оказывают содействие представителям правоохранительных органов»,– говорится в сообщении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Причина визита силовиков не называется. Полиция ситуацию не комментирует. Ранее в Оренбуржье прошли обыски по делу налоговиков, подозреваемых в передаче данных о силовиках.

Георгий Портнов