Силовики пришли с обысками в департамент градостроительства Оренбурга

Сотрудники УМВД РФ по Оренбургской области проводят оперативные мероприятия в здании департамента градостроительства и земельных отношений. Об этом сообщает городская администрация.
«Специалисты департамента оказывают содействие представителям правоохранительных органов»,– говорится в сообщении.
Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ
Причина визита силовиков не называется. Полиция ситуацию не комментирует. Ранее в Оренбуржье прошли обыски по делу налоговиков, подозреваемых в передаче данных о силовиках.