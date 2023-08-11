На Неве столкнулись два прогулочных теплохода

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров и исполнения законодательства о безопасности плавания в связи с происшествием с двумя теплоходами в акватории Невы. Пострадавших в результате нет. Суда получили незначительные повреждения.

По предварительным данным, накануне, 10 августа, теплоход «Москва-85», следуя со стороны стрелки Васильевского острова под Биржевой мост, столкнулся с теплоходом «Роб Рой».

По данными 78.ru, алкоголя в крови капитанов судов обнаружено не было.

Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, а при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования, уточнили в надзорном ведомстве.

Напомним, ранее после проверки яхт-клуба на Петровской косе в Петербурге Северо-Западной транспортной прокуратурой и СКР были арестованы шесть катеров в рамках уголовного дела, которое было возбуждено после гибели пассажира яхты Carver 41 в Финском заливе.

Также дополнительную проверку прокуратура Санкт-Петербурга проведет в связи с участившимися несчастными случаями на городских водоемах.

Андрей Цедрик, Санкт-Петербург