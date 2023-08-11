Федеральные эксперты отметили высокий уровень подготовки уральских строителей

Строители уральской компании «Атомстройкомплекс» приняли участие национальном конкурсе профмастерства «Строймастер-2023» в городе Королев (Московская область). Флаг Свердловской области вынес строитель компании – штукатур Евгений Коркин.



Всего от Уральского федерального округа (УрФО) в завершающем туре выступали четверо строителей, показавшие лучшие результаты среди 700 участников на региональном этапе конкурса. Впервые помимо основных номинаций в соревнованиях ввели категорию «Студенческая лига».

«Уже сейчас можно с уверенностью сказать, что в зале собрались лучшие мастера-строители России. Вы – элита строительной отрасли, поэтому на вас лежит ответственная задача не только развивать свой опыт, но и передавать его молодым коллегам»,– заявил на открытии первый заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Александр Ломакин.

Эксперты отметили высокий уровень подготовки уральских строителей. Как рассказали в компании «Атомстройкомплекс», подобные конкурсы и качественная внутрикорпоративная подготовка дают возможность сотрудникам отточить свои навыки. Так, в уральской компании за последние три года во внутреннем конкурсе профмастерства приняли участие около 350 сотрудников.

Строители компании каждый год занимают призовые места на таких соревнованиях как «Славим человека труда» и «Строймастер». Профессиональная подготовка строителей в свою очередь обеспечивает высокое качество жилья и других объектов, которые возводит девелопер. Ежегодно проекты «Атомстройкомплекса» получают отраслевые награды, например, дипломы федеральной премии Urban Awards и международного профессионального конкурса FIABCI PRIX D’EXCELLENCE.

«Атомстройкомплекс» – крупнейший строительный холдинг на Урале, стабильно занимающий лидирующие позиции по объемам жилищного строительства. Является единственной в регионе строительной компанией полного цикла, которая имеет собственную производственную базу, парк строительной техники, подрядные мощности и проектный институт. В состав холдинга входит 11 заводов, которые полностью обеспечивают потребности застройщика.

atomsk.ru