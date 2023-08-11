Глава фонда защиты прав дольщиков из Самары получил предостережение прокурора

Прокурор Кировского района Самары Рамис Сабирзянов вынес предостережение о недопустимости несвоевременной сдачи объектов и нарушению прав участников долевого строительства глава регионального фонда защиты прав дольщиков Бориса Сабурова. Мера была принята по итогам выезда на проблемные объекты. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Во время выезда представитель надзорного ведомства проверил ход строительства проблемных объектов и соответствие работ графику. Также он обсудил со сторонами проблемные вопросы.

В настоящее время в Кировском районе Самары располагаются три объекта, которые возводятся на деньги дольщиков. Один из них находится на пересечении ул. Советская и ул. Черемшанская, второй – на ул. Георгия Димитрова, д. 74А, и третий – на 18 км Московского шоссе.

Ранее стало известно о том, что Ленинский районный суд Самары рассмотрит уголовное дело против собственника и руководителя ООО «СК на Московском» Владимира Загрекова и Сергея Усачева, им вменяют мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Компания занималась возведением ЖК «На Московском» в Кировском районе Самары, но достроить объект так и не удалось. По версии следователей, часть собранной с дольщиков суммы не была внесена на расчетные счета строительной организации.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Строительство переросло в мошенничество».

Георгий Портнов