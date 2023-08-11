Глава фонда защиты прав дольщиков из Самары получил предостережение прокурора

Прокурор Кировского района Самары Рамис Сабирзянов вынес предостережение о недопустимости несвоевременной сдачи объектов и нарушению прав участников долевого строительства глава регионального фонда защиты прав дольщиков Бориса Сабурова. Мера была принята по итогам выезда на проблемные объекты. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Во время выезда представитель надзорного ведомства проверил ход строительства проблемных объектов и соответствие работ графику. Также он обсудил со сторонами проблемные вопросы.
В настоящее время в Кировском районе Самары располагаются три объекта, которые возводятся на деньги дольщиков. Один из них находится на пересечении ул. Советская и ул. Черемшанская, второй – на ул. Георгия Димитрова, д. 74А, и третий – на 18 км Московского шоссе.
Ранее стало известно о том, что Ленинский районный суд Самары рассмотрит уголовное дело против собственника и руководителя ООО «СК на Московском» Владимира Загрекова и Сергея Усачева, им вменяют мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Компания занималась возведением ЖК «На Московском» в Кировском районе Самары, но достроить объект так и не удалось. По версии следователей, часть собранной с дольщиков суммы не была внесена на расчетные счета строительной организации.
Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Строительство переросло в мошенничество».