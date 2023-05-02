Строительство переросло в мошенничество

Ленинский районный суд Самары рассмотрит уголовное дело против собственника и руководителя ООО «СК на Московском» Владимира Загрекова и Сергея Усачева, им вменяют мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Компания занималась возведением ЖК «На Московском» в Кировском районе Самары, но достроить объект так и не удалось. По версии следователей, часть собранной с дольщиков суммы не была внесена на расчетные счета строительной организации. Пострадавшими признаны 485 дольщиков. Общий ущерб оценивается в 660 млн руб. Региональные власти обещают, что жилой комплекс будет достроен в следующем году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проблемный жилой комплекс обещают достроить в 2024 году

Фото: VK.com Проблемный жилой комплекс обещают достроить в 2024 году

Фото: VK.com

Прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего владельца и экс-руководителя ООО «СК на Московском» Владимира Загрекова и Сергея Усачева. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа. Компания занималась строительством ЖК «На Московском» на 18м километре Московского шоссе в Кировском районе Самары. Проект начали реализовывать в 2012 году.

О том, что региональное ГУ МВД возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 (УК РФ), стало известно в начале 2019 года. По версии следствия, в 2007–2019 годах обвиняемые принимали средства граждан по договорам участия в долевом строительстве двух многоквартирных домов. «Взятые на себя обязательства застройщик не выполнил, строительство домов не завершил, жилые объекты в эксплуатацию не ввел. От действий обвиняемых пострадали 485 дольщиков. Сумма ущерба составила более 660 млн руб.»,— говорится в сообщении прокуратуры. В более раннем сообщении ведомства говорилось, что часть собранных средств не была перечислена на расчетные счета строительной компании.

ООО «СК на Московском» находится в процедуре банкротства с февраля 2020 года. В феврале этого года арбитражный суд, по требованию конкурсного управляющего компании Оксаны Николаевой, привлек к субсидиарной ответственности на общую сумму около 300 млн руб. четырех контролировавших должника лиц: Владимира Загрекова, Сергея Усачева, Сергея Семенихина и Олега Харизина. По данным «СПАРК-Интрфакса», Сергей Семенихин — один из экс-собственников компании. Олег Харизин в прошлом руководил организацией. В списке ответчиков значились и другие совладельцы и руководители организации, однако суд не нашел оснований для привлечения их к ответственности по долгам должника. Как указано в материалах дела в электронной картотеке суда, ООО «СК на Московском» занималось строительством только с помощью подрядчиков. Собственных активов для ведения строительной деятельности у ООО «СК на Московском» не имелось. Оборудование, технику, материал для строительства генеральный подрядчик и подрядчики использовали собственные. Генподрядчику при затратах на стройку 218 млн руб. застройщик перевел лишь 5 млн руб., остальной долг был погашен квартирами общей площадью 6883,74 кв.м. В последующем генподрядчик реализовывал квартиры физическим и юридическим лицам, тем самым покрывая свои затраты. О финансовых проблемах застройщика стало известно в 2014 году, когда общество прекратило оплачивать аренду земельного участка площадью более 12 тыс. кв.м. Согласно протоколу опроса Владимира Загрекова, подрядчики отказались выполнять работу и потребовали предоплату, несмотря на договоренность «рассчитаться квартирами». В 2019 году суд взыскал в пользу департамента градострительства Самары задолженность в размере 12,1 млн руб. и пени в размере 9,7 млн руб.

16-этажный пятисекционный ЖК «На Московском» (общая площадь квартир — 26,8 тыс. кв. м) достраивает Самарский региональный фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства. Первую часть жилого комплекса ввели в эксплуатацию в 2022 году. Готовность второй части объекта составляет около 50%. В региональном правительстве обещают, что объект будет сдан в конце 2024 года.

Сабрина Самедова